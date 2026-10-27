Врач объяснил, что делать, если сорвал спину

Острая боль в пояснице после работы на даче или физической нагрузки знакома многим. Но первая помощь, которую люди оказывают себе, часто оказывается ошибочной и опасной. О том, как действовать при простреле и когда срочно нужен врач, "Газете.Ru" рассказал врач-травматолог-ортопед клиники "Постурато" Салават Сафиуллин, передает Day.Az.

По словам эксперта, большинство ошибок связаны с желанием "прогреть" больное место или "размять" спазмированные мышцы. Эти методы при острой боли категорически противопоказаны. Нагревание усиливает отек нервного корешка. Массаж при невыясненном диагнозе может спровоцировать смещение позвонков или усугубить грыжу. То же касается виса на турнике - попытки "вытянуть" позвоночник создают дополнительную нагрузку на межпозвонковые диски.

"При острой боли нельзя греть спину, делать массаж и висеть на турнике. Также вреден длительный постельный режим - больше двух дней он вызывает атрофию мышц, что только затягивает восстановление", - поясняет Сафиуллин.

Первая помощь при острой боли в пояснице должна быть щадящей. Нужно лечь в позу эмбриона - на бок с согнутыми коленями, чтобы снять нагрузку с позвоночника. Холод через тканевую прослойку прикладывают на 15 минут. Для облегчения боли можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, но не дольше пяти дней.

Срочный визит к врачу обязателен, если боль отдает в ногу ниже колена, появляется онемение или слабость в стопе, нарушается мочеиспускание. Эти симптомы указывают на серьезное повреждение нервных структур и требуют немедленного медицинского вмешательства.

"Если боль сохраняется больше двух дней или усиливается, не откладывайте визит к врачу. Самолечение при острой боли в спине может привести к хроническим проблемам, которые будут беспокоить годами", - предупреждает Сафиуллин.

У каждого пациента причина боли может быть разной - от мышечного спазма до межпозвонковой грыжи. Поэтому тактика лечения должна определяться только после осмотра врача и, при необходимости, инструментальной диагностики. Рентген или МРТ помогут точно установить причину и избежать осложнений.

"Не стоит пытаться "перетерпеть" боль или заниматься самодиагностикой - это может привести к серьезным последствиям, вплоть до нарушения функций тазовых органов и двигательной активности", - резюмировал он.