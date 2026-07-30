Названы главные причины простуды в жару

Терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, почему заболеть простудой можно и летом. Главные причины ОРВИ в жару она перечислила в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Одной из причин летней простуды Бурнацкая назвала резкие перепады температуры. "Когда человек входит с 35-градусной жары в помещение, где кондиционер охлаждает воздух до 18-20 градусов, организму приходится быстро адаптироваться. Сам по себе холодный воздух не вызывает вирусную инфекцию, но может снижать местную защиту слизистых оболочек носа и горла и тем самым облегчать проникновение вирусов, если контакт с ними уже произошел", - объяснила врач.

По ее словам, аналогичный эффект могут создавать постоянное употребление очень холодных напитков, длительное купание в холодной воде после перегрева и переохлаждение под сильным потоком кондиционера.