15 апреля 2026 15:09

Офтальмолог объяснил, почему дергается глаз и когда это опасно

О причинах подергивания глаза, о том, как это состояние развивается и когда стоит обратиться к врачу, "Газете.Ru" рассказал врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA Казанцев Антон Дмитриевич, передает Day.Az.

Главная причина подергивания век - миокимия: непроизвольное сокращение мышц века, аналогичное дрожанию других мышц после усталости. Обычно миокимия длится несколько дней - максимум пару недель - и проходит сама.

"Современный образ жизни напрямую влияет на это состояние. Основные факторы - стресс, недосып, усталость и употребление стимуляторов: кофеин, никотин, алкоголь.
Стрессы и эмоциональное напряжение, как положительные, так и отрицательные, сказываются на нервной системе. Снижение стресса возможно благодаря чередованию работы и отдыха, физической активности, прогулкам на свежем воздухе", - объяснил он.

Разнообразные методы саморегуляции, мягкое дыхание или йога, полноценный отдых быстро дают положительный результат.

Недостаток сна вызывает нарушение процессов восстановления, усиливает утомление.

Чтобы предупредить миокимию, важно наладить режим дня и сон - именно ночью восстанавливается нервная система. Необходимо спать по 7-8 часов в темном помещении, стараться засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Кофеин возбуждает нервную систему и приводит к мелким и непроизвольным подергиваниям века. Алкоголь и курение влияют на сосудистую систему и усиленно раздражают нервную ткань. Полезно ограничить кофеин до одной кружки в день, полностью исключить энергетики, алкоголь и никотин на время проявления миокимии.

"Многие напрягают зрение, работая за компьютером, читая книги или используя гаджеты. Перенапряжение глазных мышц и нервных окончаний может тоже вызывать подергивание век. Работа за экраном требует регулярных перерывов: каждые 20 минут стоит переводить взгляд вдаль примерно на 6 метров в течение 20 секунд. Так мышечное напряжение спадает, а глаза не успевают переутомиться", - напомнил офтальмолог.

Еще одной причиной подергивания может быть сухость глаз, раздражение слизистой при ветре, работе кондиционера или длительном использовании контактных линз. В таких случаях помогают специальные глазные капли по назначению врача-офтальмолога.

"В большинстве случаев миокимия безопасна и проходит без лечения. Однако важно следить за самочувствием: если подергивания длятся больше двух-трех недель, сопровождаются сильным спазмом, полным смыканием века, опущением века или затрагивают другие части лица, необходим визит к врачу. Решение о последующем лечении всегда принимается совместно с участием нескольких специалистов - офтальмолога, невролога, иногда психотерапевта", - резюмировал он.


