Названа диета, на годы замедляющая старение мозга

Международная группа ученых выяснила, что соблюдение диеты MIND связано с более медленным старением мозга.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry (JNNP).

В исследовании приняли участие 1647 человек среднего и пожилого возраста. В течение примерно 12 лет ученые отслеживали их рацион и изменения в структуре мозга с помощью МРТ. Оказалось, что участники, чье питание было ближе к диете MIND, теряли меньше мозговой ткани со временем.

Наиболее выраженный эффект наблюдался для серого вещества - области, отвечающей за память, мышление и принятие решений. Кроме того, у таких людей отмечалось меньшее увеличение желудочков мозга - одного из маркеров его атрофии.

По оценкам исследователей, разница в состоянии мозга между участниками с разным уровнем приверженности диете соответствовала примерно 2,5 годам старения.

Диета MIND объединяет принципы средиземноморской диеты и диеты DASH, направленной на снижение артериального давления. Она предполагает высокое потребление овощей, ягод, орехов, цельных злаков, рыбы и птицы, а также ограничение красного мяса, жареной пищи и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Авторы работы связывают положительный эффект с высоким содержанием антиоксидантов и качественного белка. "Продукты, рекомендованные диетой MIND, могут снижать окислительный стресс и защищать нейроны, тогда как жареная пища и трансжиры способствуют воспалению и повреждению сосудов", - отметили исследователи.

При этом ученые подчеркивают, что работа выявляет лишь статистическую связь, но не доказывает причинно-следственную зависимость. На результаты могли повлиять и другие факторы, такие как сон, образ жизни или генетика.

Некоторые результаты оказались неожиданными. Например, употребление цельнозерновых продуктов ассоциировалось с более быстрым снижением объема серого вещества, а более высокий уровень потребления сыра - с более медленным ухудшением состояния мозга, хотя диета MIND рекомендует его ограничивать.

Тем не менее в целом данные подтверждают, что питание играет важную роль в здоровье мозга и может влиять на риск нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Ученые считают, что дальнейшие исследования помогут уточнить, какие именно компоненты рациона оказывают наибольшее влияние на процессы старения мозга.