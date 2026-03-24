Ученые раскрыли, как формируется дружба

Формирование дружбы - не случайный процесс, а результат сложного взаимодействия среды, личных качеств и биологических механизмов. К такому выводу пришли ученые, изучающие социальные связи с помощью психологии, социологии и нейронауки. Об этом сообщает портал PsyPost, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одним из ключевых факторов оказывается физическая близость. Исследование, опубликованное в Frontiers in Psychology, показало, что школьники, сидящие рядом, значительно чаще становятся друзьями. При смене мест они быстро формируют новые связи с соседями. Похожие закономерности сохраняются и во взрослом возрасте: как отмечается в обзоре в Community Development Journal, общественные пространства - клубы и центры - создают условия для регулярного общения и помогают людям находить общие интересы.

Однако одной близости недостаточно. Личностные особенности во многом определяют, перерастёт ли знакомство в дружбу. Работа в Journal of Behavioral Data Science показала, что связи чаще возникают как между очень похожими людьми, так и между сильно различающимися. При этом экстраверты и люди с высокой уверенностью в общении чаще оказываются в центре социальных сетей, свидетельствуют данные Frontiers in Psychology. Исследование в Journal of Social and Personal Relationships также показало, что открытость новому опыту способствует расширению круга общения, тогда как высокая уступчивость может его ограничивать.

С переходом во взрослую жизнь процесс усложняется. Как показало исследование в Journal of Adolescence, многие студенты испытывают одиночество, поскольку ожидают, что дружба будет формироваться сама собой, как в школе. На практике же это требует активных усилий - от инициативы в общении до организации встреч.

Ученые также проверяют, можно ли ускорить этот процесс. Эксперимент, опубликованный в Journal of Research on Adolescence, показал, что последовательное обсуждение личных тем и совместные задания усиливают чувство близости. Похожие программы, как показало исследование в International Journal of Inclusive Education, помогают и взрослым: после тренингов участники чувствуют себя увереннее в общении и лучше понимают, как строить отношения.

Особенно интересные результаты дала нейронаука. Исследование в Social Cognitive and Affective Neuroscience показало, что у друзей наблюдается сходная активность мозга при восприятии одних и тех же стимулов. Более того, работа в Nature Human Behaviour продемонстрировала, что сходство мозговых реакций может предсказывать будущую дружбу: люди, чьи нейронные ответы совпадали ещё до знакомства, с большей вероятностью становились друзьями спустя несколько месяцев.

По мнению исследователей, это явление - так называемая "нейронная гомофилия" - означает, что люди тянутся к тем, кто воспринимает мир похожим образом. В итоге дружба оказывается результатом не только обстоятельств, но и глубинной биологической совместимости, которая делает общение более легким и устойчивым.