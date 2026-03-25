25 марта 2026 17:37

В Китае придумали необычный способ мотивировать худеющих

В Китае нашли нестандартный способ борьбы с лишним весом. Участникам предлагают обменивать сброшенные килограммы на продукты. 

Необычная акция стартовала в провинции Цзянсу и вызвала ажиотаж среди местных жителей. По данным издания South China Morning Post, участникам программы выдают популярные в Азии говяжьи субпродукты - язык, хвост и другие части - за каждые потерянные 0,5 кг, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома

Кто может участвовать в программе похудения?

Программа рассчитана на взрослых с избыточным весом. Отбор идет по индексу массы тела, объему талии и другим показателям. Это важно, ведь критерии адаптированы под особенности населения Азии, где риски метаболических нарушений могут проявляться и у обладателей относительно низкого ИМТ.

Как проходит похудение? 

Участники проходят начальное взвешивание, после чего им дается несколько месяцев на снижение веса. Результаты фиксируются, и в случае успеха можно получить "награду". В отличие от абстрактных советов похудеть ради здоровья, в новой кампании людям дают долгожданный конкретный стимул, уверены авторы инициативы. 

Почему нельзя резко худеть?

Единственный "минус" программы заключается в том, что ради победы китайцы начинают стремительно худеть, а снижение веса должно происходить постепенно и безопасно.  

Физиологичное снижение веса составляет около 700 г-1,5 кг за 3-4 недели, отметила в комментарии "Едим Дома" нутрициолог Виктория Вишнякова. 

Для результата эксперт посоветовала заполнять минимум половину тарелки овощами и фруктами в любом виде, кроме соков, есть жирную рыбу 2-3 раза в неделю для получения омега-3, которые поддерживают обмен веществ, и не спешить. Лучше худеть медленно, но уверенно и надолго. 


