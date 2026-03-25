Диетолог назвала напитки, которые помогают замедлить старение

Внешние и внутренние изменения можно сдержать благодаря правильному питанию.
С возрастом все перестраивается. По-другому работает обмен веществ, начинаются первые проблемы с сосудами и ухудшается состояние кожи. Правильный рацион, в том числе включение в него замедляющих возрастные изменения и улучшающих здоровье напитков, помогут не попрощаться с нормальным самочувствием.
Врач-диетолог Елена Соломатина подсказала, какие напитки стоит включить в рацион после 50 лет, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.
Вода - основа основ
Обычная вода поддерживает обмен веществ, улучшает состояние кожи и снижает вязкость крови. С возрастом чувство жажды притупляется, поэтому важно пить регулярно, даже без выраженного желания, отметила диетолог в комментарии "Вечерней Москве".
Напитки с антиоксидантами
Зеленый чай и какао - источники веществ, которые защищают клетки от повреждений и тем самым поддерживают работу мозга, сосудов и тормозят процессы старения.
Отдельно врач и телеведущий Александр Мясников отмечал пользу кофе. При умеренном употреблении кофеин связан со снижением рисков сердечно-сосудистых заболеваний и ослабления когнитивных функций.
Кисломолочные напитки
Кисломолочные напитки и ферментированные продукты (например, кефир или квас) укрепляют микрофлору кишечника, что важно не только для пищеварения, но и для иммунитета и обмена веществ.
Ягодные и травяные напитки
Смузи и морсы из ягод дают дополнительную порцию клетчатку и запас антиоксидантов, улучшающих микроциркуляцию крови и помогающих поддерживать уровень энергии в течение дня.
При этом разные травы, используемые для чая, отвара или настоя, дают разные эффекты.
"Например, ромашка, чабрец, мелисса и мята помогают расслабиться и улучшить качество сна. А лимонник, родиола розовая и женьшень стимулируют организм без негативных последствий, обеспечивают бодрость и заряд энергии", - уточнила Елена Соломатина.