1 августа 2025

1 августа 2025 09:08

Врач ответила, можно ли бегать беременным женщинам

Беременным можно бегать при совпадении трех условий: женщина занималась бегом до беременности, беременность протекает без осложнений и организм хорошо переносит нагрузку. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач акушер-гинеколог клиники "Будь Здоров" на Тульской Александра Новикова, передает Day.Az.

"Многие активные женщины задаются вопросом: "Можно ли бегать при беременности?" Ответ строго индивидуален. Решение принимает ваш врач после оценки здоровья, анамнеза и самочувствия. Категорически нельзя бегать, если есть угроза прерывания беременности, кровотечения, предлежание плаценты, преэклампсия, гипертонус, тяжёлые заболевания сердца, гипертония, тромбоэмболия, многоплодная беременность и другие", - рассказала врач.

Если беременная решилась заниматься бегом, то важно следить за своим самочувствием. При любом дискомфорте нужно делать остановки, пить много воды, избегать перегрева и делать перекусы до и после бега.

"Во время первого триместра важно проявлять осторожность, избегать перегрева. Второй триместр - лучшее время для адаптированных пробежек при условии безопасности и корректировок (мягкое покрытие, темп, бандаж). А третий триместр - не лучшее время для бега, лучше заменить его ходьбой, плаванием или йогой", - заключила врач.


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