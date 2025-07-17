17 июля 2025

17 июля 2025 09:14

Названы три правила, помогающие наладить сон

По словам испанского эндокринолога Франсиско Росеро, за три часа до засыпания нужно прекратить прием пищи, за два - завершить любую работу, а за час - отложить все электронные устройства. В интервью изданию El Español эксперт объяснил, что такое "правило 3-2-1" помогает быстро наладить сон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, такая схема позволяет снизить нагрузку на мозг перед сном. Отказ от позднего ужина или перекусов также способствует стабилизации уровня глюкозы в крови.

Росеро добавил, что этого правила может быть достаточно для значительного улучшения качества сна, особенно если дополнить его другими полезными привычками. Среди них - соблюдение постоянного времени отхода ко сну (в том числе в выходные), устранение яркого света и шума в спальне, создание темной и прохладной обстановки.

Также, по мнению специалиста, важны расслабляющие вечерние ритуалы: дыхательные упражнения, медитация, спокойное чтение. Наконец, доктор напомнил, что кофеин, алкоголь и никотин перед сном могут серьезно нарушить естественные фазы отдыха и затруднить засыпание.


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