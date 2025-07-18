18 июля 2025

18 июля 2025 15:11

Перечислены провоцируемые алкоголем серьезные заболевания

Эксперт по долголетию Гэри Брецка заявил, что алкоголь провоцирует большое количество серьезных заболеваний. Их он перечислил в беседе с изданием Infobae, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил Брецка, алкоголь является фактором риска сразу нескольких видов рака. Причем находится он на третьем месте после курения и ожирения, уточнил специалист.

Также, по словам эксперта, спиртные напитки приводят к обезвоживанию, симптомами которого являются усталость, вялость и проблемы с концентрацией внимания. Кроме того, алкоголь при хроническом употреблении может привести к циррозу и другим болезням печени. В заключение Брецка добавил, что у пристрастившихся к спиртному людей постепенно атрофируется головной мозг, нарастают признаки депрессии и возникает бессонница.


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