8 июля 2025

8 июля 2025 10:00

Обнаружен неожиданный фактор риска рака груди

Избыточный вес существенно повышает риск развития рака молочной железы у женщин в постменопаузе, особенно если у них есть сердечно-сосудистые заболевания. К таким выводам пришли исследователи из Международного агентства по изучению рака при ВОЗ.

Как передает Day.Az, их работа, основанная на данных более 168 тысяч женщин, опубликована в журнале Cancer.

Анализ охватил период наблюдений длиной более 10 лет, за который рак груди диагностировали у 6 793 участниц. Установлено, что каждые дополнительные 5 единиц индекса массы тела (BMI) увеличивали риск заболевания на 13 процентов у женщин без сердечно-сосудистых болезней и на 31 процент у тех, кто перенес такие заболевания. То есть ожирение в сочетании с проблемами с сердцем создает эффект "двойной угрозы".

Авторы отмечают, что диабет второго типа не оказывал значимого влияния на связь между весом и онкологическим риском, в отличие от сердечно-сосудистых болезней. По расчетам, сочетание ожирения (BMI ≥ 25) и сердечных проблем приводит к 153 дополнительным случаям рака груди на 100 000 человек в год.

Учитывая результаты, ученые призывают пересмотреть подходы к скринингу и профилактике: женщинам с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит уделять особое внимание.


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