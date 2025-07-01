1 июля 2025

1 июля 2025 10:49

Ученые нашли новую «мишень» для лечения самого агрессивного вида рака груди

Ученые из Cold Spring Harbor Laboratory под руководством профессора Дэвида Спектора сделали важное открытие в изучении трижды негативного рака молочной железы (ТНРМЖ) - одной из наиболее агрессивных и трудноизлечимых форм заболевания. Исследователи выявили, что особая РНК под названием LINC01235, ранее связанная с раком желудка, оказывает влияние и на развитие ТНРМЖ.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Molecular Cancer Research (MCR).

ТНРМЖ встречается примерно в 10-15% случаев рака груди и чаще поражает молодых женщин. Он плохо поддается лечению, так как не реагирует на обычные гормональные препараты или лекарства.

Исследователи обнаружили, что в развитии TNBC участвует редкая молекула - длинная некодирующая РНК с названием LINC01235. Обычно РНК помогает клетке создавать белки, но этот тип РНК, наоборот, не кодирует белки, а управляет другими генами. Ученые выяснили, что LINC01235 активирует другой ген - NFIB, связанный с ростом раковых клеток. Когда они искусственно "отключили" LINC01235 в опухолевых клетках, их рост резко замедлился.

По словам авторов, это открытие показывает, насколько важны даже те участки генома, которые раньше считались "мусорными" или неиграющими роли. В будущем такие молекулы могут стать основой для создания новых, более точных лекарств от ТНРМЖ.

Хотя до появления лекарства еще далеко, исследование показывает перспективный путь: вместо борьбы с последствиями рака - воздействовать на его скрытые механизмы. 


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