25 июня 2025

25 июня 2025 10:06

Онколог предупредила о влиянии ультрафиолета на женскую грудь

Бронзовый загар, полученный на летнем отдыхе, крайне популярен среди многих современных людей. Однако естественная инсоляция - ультрафиолет - несет для женского организма не только эстетические бонусы, но и вполне реальные онкологические риски, особенно в отношении тканей молочной железы.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала врач-онколог "СМ-Клиника" Елизавета Васильева.

По ее словам, солнечная инсоляция имеет двойственный характер. С одной стороны, умеренное пребывание на солнце способствует синтезу витамина D - важного регулятора минерального обмена в организме и активатора иммунной системы. С другой стороны, УФ-облучение может стать пусковым механизмом для мутаций в клетках молочной железы и повышения риска развития опухолевого процесса.

Как объясняет Васильева, молочная железа весьма чувствительна к активному ультрафиолету, который известен способностью повышать выработку свободных радикалов - агрессивных молекул, повреждающих ткани жизненно важных органов, в том числе и женской груди.

"Активная солнечная инсоляция не только нарушает нормальное деление клеток в организме, но и ускоряет старение тканей, в результате возникают атипичные клетки, потенциально опасные с онкологической точки зрения. По данным ряда исследований, постоянное УФ-воздействие на организм способно повышать активность онкогенов", -добавила онколог.

Дополнительный фактор риска для женщин - влияние ультрафиолета на гормональный фон. При УФ-стимуляции в тканях молочной железы может усиливаться синтез женских гормонов эстрогенов, избыточное количество которых ассоциируется с формированием как доброкачественных, так и злокачественных новообразований.

Васильева также напомнила, что солнце оказывает подавляющее воздействие на иммунную систему. УФ-лучи снижают активность Т-лимфоцитов и клеток-киллеров, ответственных за распознавание и уничтожение опухолей. При ослабленном иммунитете организм не способен в полной мере противостоять потенциальным онкогенным угрозам.

Избыточное влияние ультрафиолета негативно отражается на состоянии молочных желез и в эстетическом плане. Кожа груди и сосков теряет упругость, сморщивается, подвергается фотостарению, гиперпигментации, а при регулярных солнечных ожогах - и воспалительным изменениям. Все это не только ухудшает внешний вид груди, но и создает дополнительные условия для развития патологий.

Кроме риска развития рака груди солнечная инсоляция несет и другую потенциальную угрозу - риски злокачественных новообразований кожи.

"Если вы очень любите загорать и не можете отказаться от солнечных ванн, делайте это осознанно. Самый безопасный и красивый загар можно получить в вечерние часы, после 17 часов. Это время наименьшей солнечной активности, а значит, и меньших рисков для здоровья молочной железы. И не забывайте про солнцезащитные средства с высоким SPF-фактором", - добавила онколог.


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