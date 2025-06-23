23 июня 2025

23 июня 2025 10:30

Ожирение матери меняет печень ребенка еще в утробе

Немецкие ученые из Боннского университета обнаружили тревожный механизм передачи метаболических нарушений от матери к ребенку. Оказалось, что ожирение беременной женщины может "перепрограммировать" печень плода, повышая риск развития жировой болезни и других нарушений обмена веществ у ребенка в будущем.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда выяснила, что ключевую роль в этом процессе играют особые иммунные клетки печени - клетки Купфера. У мышей с ожирением эти клетки начинают посылать искаженные сигналы гепатоцитам, заставляя их активнее накапливать жир. Поразительно, но эти изменения происходят еще во внутриутробном периоде и сохраняются после рождения.

"Это похоже на то, как если бы дирижер оркестра внезапно начал исполнять совсем другую музыку. Клетки Купфера, которые в норме координируют метаболические процессы в печени, при ожирении матери начинают работать по-другому", - пояснила профессор Эльвира Масс, руководившая исследованием.

Эксперименты показали, что потомство мышей с ожирением развивало жировую болезнь печени даже при нормальном питании. Ученым удалось выявить конкретный молекулярный механизм - особый фактор транскрипции в клетках Купфера, ответственный за эти изменения. Когда исследователи генетически "выключали" этот фактор, проблемы с печенью у потомства не развивались.

Хотя исследование проводилось на животных, авторы полагают, что аналогичные процессы могут происходить и у людей. Это объясняет, почему дети матерей с ожирением чаще страдают от метаболических нарушений, даже если ведут здоровый образ жизни. 


Просмотров: 106

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 889
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 2 989
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 2 221
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 3 979
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 11 944
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 10 709
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 14 804
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 14 194
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 13 183
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 9 946
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения