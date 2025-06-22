Психолог назвала неочевидные причины панических атак и способы их лечения

Панические атаки до конца не изучены и могут возникать по разным причинам - от стресса до генетической предрасположенности.
Как передает Day.Az, об этом "Радио 1" рассказала практикующий психолог Лидия Антонович.
"Большинство показателей - это стресс, переутомление или какие-то закрытые внутренние эмоции, чувства, которые рациональный человек не может высвободить", - объяснила она.
Также, по словам специалиста, причиной может быть хронический недосып, усиливающий тревожные ощущения.
"Люди говорят, будто идет непонятный внутренний спазм у души, и накрывает тревога", - отметила психолог.
Антонович рекомендовала при приступе дышать глубоко, считать предметы вокруг, заземлиться - поставить ноги на пол и почувствовать их.