Психолог назвала неочевидные причины панических атак и способы их лечения

Панические атаки до конца не изучены и могут возникать по разным причинам - от стресса до генетической предрасположенности.

Как передает Day.Az, об этом "Радио 1" рассказала практикующий психолог Лидия Антонович.

"Большинство показателей - это стресс, переутомление или какие-то закрытые внутренние эмоции, чувства, которые рациональный человек не может высвободить", - объяснила она.

Также, по словам специалиста, причиной может быть хронический недосып, усиливающий тревожные ощущения.

"Люди говорят, будто идет непонятный внутренний спазм у души, и накрывает тревога", - отметила психолог.

Антонович рекомендовала при приступе дышать глубоко, считать предметы вокруг, заземлиться - поставить ноги на пол и почувствовать их.