20 июня 2025

20 июня 2025 13:27

Врач предупредила об опасности скрытой железодефицитной анемии

Железодефицитная анемия (ЖДА) может развиваться практически незаметно, маскируясь под обычную усталость.

Как передает Day.Az, об этом  "Известиям" рассказала врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Оксана Серебрякова.

По словам специалиста, на ранних стадиях заболевание проявляется неспецифическими симптомами: слабостью, бледностью кожи, одышкой при нагрузках и учащенным сердцебиением. У женщин тревожным сигналом становятся обильные менструации, у пожилых людей - снижение когнитивных функций.

"Анемия иногда выступает первым признаком серьезных патологий, включая онкологические заболевания", - подчеркнула Серебрякова.

Основными причинами ЖДА врач назвала несбалансированное питание с дефицитом мяса, зелени и витамина С, а также чрезмерное употребление чая и кофе, которые препятствуют усвоению железа. В группе особого риска находятся женщины репродуктивного возраста и пожилые люди.

"Недостаток железа без своевременного лечения приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, ослаблению иммунитета и замедлению восстановительных процессов в организме", - пояснила терапевт.

Для диагностики необходимо сдать анализы крови, включая исследование уровня ферритина. Лечение включает индивидуально подобранные препараты железа и коррекцию питания. Народные методы вроде гранатового сока, по словам врача, могут быть лишь дополнением к основной терапии, но не заменят ее.

В качестве профилактики Серебрякова рекомендует регулярно употреблять продукты, богатые железом: красное мясо, печень, бобовые и зеленые овощи. Важно сочетать их с витамином С для лучшего усвоения и ограничивать употребление чая и кофе во время еды.

"При появлении тревожных симптомов не стоит откладывать визит к врачу: ранняя диагностика позволяет избежать серьезных осложнений", - заключила эксперт.


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