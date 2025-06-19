19 июня 2025

19 июня 2025 15:25

Определен самый эффективный режим питания для похудения

Интервальное голодание не уступает обычным диетам по эффективности снижения веса и даже может их превосходить - к такому выводу пришли ученые после анализа почти сотни клинических исследований. Особенно хорошо себя показала схема чередования дней с полным голоданием и свободным приемом пищи - так называемый alternate day fasting.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в The BMJ.

Исследователи проанализировали данные более чем 6 000 взрослых, большинство из которых имели избыточный вес или хронические заболевания. Все стратегии - от традиционного ограничения калорий до различных форм голодания - приводили к снижению массы тела, но alternate day fasting обеспечивал немного лучшие результаты, чем классические диеты и другие типы интервального питания.

Однако снижение веса в среднем составляло около 1-1,5 килограмма - этого недостаточно для признания клинически значимого эффекта. Более того, ни один из вариантов питания не показал убедительной пользы для уровня сахара или "хорошего" холестерина.

Авторы подчеркивают: это не повод срочно переходить на голодание через день, а сигнал о том, что такой режим может стать одним из инструментов в арсенале диетологов. Главное - стабильность, сопровождение специалиста и выбор стратегии, подходящей конкретному человеку.


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