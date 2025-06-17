17 июня 2025

17 июня 2025 17:13

Найдена неочевидная причина тревожности

Хронический дефицит натрия в крови способен нарушать химические процессы в мозге и провоцировать тревожные расстройства. К такому выводу пришли исследователи из Университета здравоохранения Фудзита в Японии.

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в журнале Molecular Neurobiology.

До недавнего времени гипонатриемия - пониженное содержание натрия в крови - считалась относительно безвредным состоянием. Однако новое исследование на мышах показало, что длительный дефицит электролита влияет на центральные нейротрансмиттеры и может вызывать поведенческие нарушения.

Для моделирования хронической гипонатриемии животным в течение длительного времени давали препарат десмопрессин и жидкую пищу с пониженным содержанием натрия. В результате у мышей устойчиво снижался уровень натрия в крови, а также наблюдалось выраженное тревожное поведение.

При анализе мозга грызунов ученые обнаружили, что в миндалевидном теле - области, ответственной за обработку страха и эмоций - снижались уровни серотонина и дофамина. Одновременно была нарушена активность сигнального пути ERK, который играет ключевую роль в формировании эмоциональных реакций.

После отмены препарата и возвращения к обычному рациону уровни натрия у животных нормализовались, что сопровождалось восстановлением химического баланса в мозге и исчезновением тревожного поведения. Это позволяет предположить, что симптомы, подобные тревожности, могут быть вызваны и обратимы при коррекции дефицита натрия.

Хотя исследование проводилось на животных, его авторы подчеркивают, что результаты могут быть релевантны и для людей - особенно пожилых, у которых хроническая гипонатриемия встречается часто. По мнению ученых, необъяснимая тревожность у этой категории пациентов может быть связана с нарушениями водно-солевого баланса. 


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