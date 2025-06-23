23 июня 2025

23 июня 2025 15:07

Cовершен прорыв в лечении опасного рака груди

Ученые из Кембриджского университета добились 100% выживаемости среди пациенток с агрессивным раком груди в клиническом пилотном исследовании. Об этом сообщается на сайте научного учреждения - University of Cambridge (UniCam), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 39 женщин на ранней стадии заболевания. Все испытуемые были носителями унаследованных мутаций в генах BRCA1 и BRCA2. Рак молочной железы с такими особенностями отличается быстрым ростом опухоли и плохим прогнозом терапии.

Новый протокол включал комбинацию химиотерапии и последующей иммунотерапии препаратом олапариб до хирургического вмешательства. Важной частью схемы стало строгое соблюдение 48-часового интервала между этапами лечения - это дало время костному мозгу на восстановление, не снижая эффективности противоопухолевого действия.

Через три года после завершения лечения рецидив был зафиксирован только у одной участницы. По словам авторов, столь высокий показатель выживаемости стал возможен благодаря точному соблюдению протокола и использованию уже одобренных и доступных препаратов.

Полученные данные открывают новые возможности в лечении наследственных форм рака груди и могут лечь в основу более масштабных клинических исследований.


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