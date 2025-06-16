16 июня 2025

16 июня 2025 09:42

Психолог перечислил причины неконтролируемой агрессии

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, по каким причинам может возникать неконтролируемая агрессия.

Как передает Day.Az, в беседе с агентством RuNews24.Ru, он указал на то, что ее причинами могут выступать стресс и тяжелые психические заболевания. Часто проявляется она на фоне детско-родительского сценария, когда ребенок наблюдает за взрослыми и копирует их поведение.

В этой связи, по словам специалиста, в возрасте ребенка от года до семи лет важно следить за тем, как родители реагируют на какие-либо раздражители. Агрессия станет для него нормой, если он будет видеть такой пример.

"Именно многократное повторение приводит к выработанному рефлексу. Чем характерен рефлекс - он не контролируется, он автоматически появляется на определенный раздражитель, неосознанно", - пояснил Лунюшин.

По его словам, чтобы справиться с реакцией, стоит обратиться к специалисту и постараться найти конкретную причину агрессии.


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