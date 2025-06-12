12 июня 2025

12 июня 2025 17:01

Названа неочевидная причина женского заболевания, вызывающего бесплодие

Ученые из Каролинского института выяснили, что тяжелые детские переживания, особенно насилие, могут существенно повысить риск развития эндометриоза во взрослой жизни.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Human Reproduction.

Эндометриоз - это гинекологическое заболевание, при котором ткань, подобная слизистой оболочке матки, разрастается за ее пределами и вызывает сильные боли, воспаления и, нередко, бесплодие. Несмотря на то, что болезнь достаточно распространена и встречается у каждой десятой женщины, ее причины до конца не изучены.

В исследовании приняли участие более 1,3 миллиона женщин, родившихся в Швеции между 1974 и 2001 годом. Ученые проанализировали данные из национальных регистров, чтобы проследить, как условия детства связаны с диагнозом эндометриоза. Было выявлено, что у женщин, столкнувшихся с психическими расстройствами или зависимостью родителей, бедностью, сексуальным насилием, жестоким обращением или другими признаками неблагополучия в семье, риск развития заболевания значительно выше.

Особенно выраженной оказалась связь в тех случаях, когда девочка переживала насилие: у них вероятность диагноза во взрослом возрасте возрастала более чем в два раза. Также отмечено, что чем больше трудностей было в детстве, тем выше становился риск - накопительный эффект оказался очень заметным.

Исследователи предполагают, что дело может быть в том, как хронический стресс в раннем возрасте влияет на иммунную систему и восприятие боли. Иммунитет может становиться менее эффективным в борьбе с патологической тканью, а боль воспринимается острее, что увеличивает вероятность постановки диагноза.

По словам Марики Роствалл, ведущего автора исследования, результаты подчеркивают важность комплексного подхода к здоровью женщины, в котором учитываются не только симптомы, но и жизненный опыт. Это открывает возможности для профилактики и более чуткого подхода в диагностике и лечении. 


Просмотров: 119

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 710
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 2 806
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 2 032
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 3 816
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 11 770
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 10 550
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 14 628
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 14 032
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 13 009
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 9 763
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения