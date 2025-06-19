Глобальное потепление увеличит случаи апноэ в три раза к концу века

Глобальное потепление может привести к увеличению частоты приступов апноэ во сне в 1,5-3 раза к 2100 году. К такому выводу пришли климатологи и медики из США, Австралии и Европы после трехлетнего исследования с участием 116 тыс. добровольцев, сообщила пресс-служба Американского общества торакальной медицины (ATS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Даже небольшое повышение температуры на доли градуса усиливает риск апноэ на 45%. При росте на 2°C проблема станет массовой", - заявил старший научный сотрудник Университета Флиндерса Бастьен Леша.

Апноэ, проявляющееся остановками дыхания и храпом, затрагивает каждого десятого человека. Ранее его считали безобидным, но теперь ученые связывают его с риском инфарктов, болезни Альцгеймера и других заболеваний.