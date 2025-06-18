18 июня 2025

18 июня 2025 15:07

Названа неожиданная опасность избытка сна

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио (UT Health San Antonio) установили, что сон продолжительностью девять часов и более связан с ухудшением когнитивных функций, особенно при депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование проводилось в рамках долгосрочного проекта Framingham Heart Study, охватившего 1853 участников в возрасте от 27 до 85 лет. Средний возраст испытуемых составил около 50 лет. Целью ученых было выяснить, как продолжительность сна влияет на работу мозга, особенно с учетом наличия или отсутствия депрессивных симптомов.

Авторы подчеркивают, что и слишком короткий, и чрезмерно длительный сон могут негативно сказываться на памяти, внимании и способности к принятию решений. Оптимальная продолжительность сна для взрослых составляет семь-восемь часов в сутки, что подтверждается рекомендациями Глобального совета по здоровью мозга.

Особое внимание было уделено взаимодействию сна и депрессии. Участники были разделены на четыре группы в зависимости от наличия симптомов этого расстройства. Результаты показали, что у людей с депрессией - как принимающих лекарства, так и нет - длительный сон был связан с более выраженным снижением когнитивных способностей.

Участники без депрессии также демонстрировали ухудшение, но в меньшей степени. Примечательно, что у тех, кто принимал антидепрессанты, но не испытывал депрессивных симптомов, статистически значимых изменений не наблюдалось.

Исследователи отмечают, что нарушения сна и депрессия часто идут рука об руку: около 90% людей с депрессией жалуются на проблемы со сном.


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