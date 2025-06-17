Ученые раскрыли неожиданную и тревожную причину хронической усталости

Датские ученые из университетской больницы Ольборга выяснили, что даже временное нарушение мозгового кровообращения, известное как транзиторная ишемическая атака (ТИА) или "мини-инсульт", может приводить к продолжительной усталости, сохраняющейся до 12 месяцев. Открытие опубликовано в научном журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании участвовали 354 пациента (средний возраст 70 лет), перенесших ТИА. Наблюдение показало, что 61% участников испытывали усталость в первые две недели после приступа. Еще 54% продолжали жаловаться на усталость через три, шесть и 12 месяцев. Средний уровень усталости снижался постепенно, но оставался клинически значимым.

"Симптомы ТИА - слабость в конечностях, асимметрия лица, нарушения речи - обычно исчезают в течение суток, но многие пациенты сообщают о сохраняющихся проблемах, включая усталость", - пояснил ведущий автор исследования, доктор Борис Модрау.

Ученые подчеркнули необходимость длительного наблюдения за пациентами после ТИА для своевременного выявления усталости и других отдалённых последствий. Это позволит улучшить качество реабилитации и разработать персонализированные подходы к ведению таких пациентов.