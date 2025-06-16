16 июня 2025

16 июня 2025 14:09

Назван простой способ сохранить здоровье в старости для женщин

Американские ученые обнаружили, что умеренное потребление кофе в среднем возрасте связано с более высокой вероятностью здорового старения у женщин. Об этом сообщает American Society for Nutrition (ASN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 47 513 женщин из масштабного проекта Nurses' Health Study. Их рацион, образ жизни и состояние здоровья отслеживались с 1984 года. Здоровым старением считалось достижение возраста 70 лет без серьезных хронических заболеваний, с сохранением когнитивной функции, памяти, психического и физического здоровья.

"Хотя предыдущие исследования связывали кофе с отдельными аспектами здоровья, наше стало первым, которое оценило его влияние сразу на несколько сфер старения в течение трех десятилетий", - отметила автор работы Сара Махдави, постдокторант Гарварда и доцент Университета Торонто.

Выяснилось, что женщины, выпивавшие в среднем три небольших чашки кофе в день (примерно 315 мг кофеина), с большей вероятностью сохраняли здоровье в пожилом возрасте. Каждая дополнительная чашка кофе в день повышала шанс "здорового старения" на 2-5% - до пяти чашек включительно.

Интересно, что аналогичной пользы не наблюдалось при употреблении чая или кофе без кофеина. Напротив, потребление сладких газированных напитков, таких как кола, связывалось с на 20-26% меньшей вероятностью здорового старения, несмотря на содержание в них кофеина.

Ученые подчеркивают, что умеренное потребление кофе - безопасная и потенциально полезная привычка, особенно в сочетании с активным образом жизни, здоровым питанием и отказом от курения. Однако они предостерегают от чрезмерного потребления кофеина, поскольку индивидуальная переносимость может сильно варьироваться.

"Наши результаты говорят о том, что именно кофе, а не просто кофеин, может оказывать положительное влияние на старение. Мы планируем дальнейшие исследования, чтобы понять, какие именно вещества в кофе участвуют в этих процессах и как они взаимодействуют с генетическими факторами", - заключила Махдави.


Просмотров: 182

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 774
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 2 876
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 2 104
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 3 880
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 11 836
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 10 609
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 14 690
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 14 092
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 13 069
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 9 833
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения