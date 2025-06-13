13 июня 2025

13 июня 2025 15:03

Назван лучший возраст для зачатия ребенка

Вопрос о наиболее благоприятном возрасте для зачатия ребенка волнует многих женщин, планирующих беременность. Разобраться во всех тонкостях этого вопроса в беседе с "Газетой.Ru" помогла врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Ольга Майорова, передает Day.Az.

По ее словам, с биологической точки зрения оптимальный возраст для зачатия - от 20 до 30 лет. Именно в этот период женский организм находится в наилучшей форме. Это, в частности, предполагает высокую фертильность: качество яйцеклеток в этом возрасте, как правило, выше, что увеличивает шансы на успешное оплодотворение и вынашивание здорового ребенка.

Кроме того, ниже риск осложнений: вероятность возникновения осложнений во время беременности и родов, таких как гестационный диабет, преэклампсия и невынашивание беременности, ниже по сравнению с более поздним репродуктивным возрастом. Вдобавок к этому меньшее число хронических заболеваний: женщины в этом возрасте, как правило, имеют меньше хронических заболеваний, которые могут повлиять на течение беременности и здоровье ребенка.

"Важно понимать, что это общая статистика. Каждая женщина уникальна, и ее репродуктивное здоровье зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни, общее состояние здоровья и внешних воздействий, оказывающих влияние на него", - подчеркнула Майорова.

Специалист также отметила, что возраст женщины является одним из ключевых факторов успеха при проведении ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

"После 35 лет фертильность снижается более заметно, и шансы на беременность с использованием собственных яйцеклеток уменьшаются. В таких случаях мы можем обсуждать с пациенткой возможность использования донорских яйцеклеток, чтобы повысить вероятность успеха", - объяснила врач.

Однако, как обратила внимание репродуктолог, кроме биологических факторов, являющихся ключевыми в рождении здорового ребенка, существуют социальные и психологические факторы, влияющие на принятие решения о планировании беременности и часто откладывающие этот момент.

К ним относятся: финансовая стабильность - важно, чтобы родители были готовы обеспечить ребенка всем необходимым; психологическая зрелость - рождение и воспитание ребенка это большая ответственность, требующая эмоциональной зрелости и готовности к изменениям в жизни; поддержка партнера - наличие любящего и поддерживающего партнера играет важную роль в благополучии семьи.

В заключение Майорова подчеркнула, что не существует однозначного ответа на вопрос об идеальном возрасте для зачатия.

"Важно учитывать все факторы - биологические, социальные и психологические - и принимать решение, которое будет оптимальным для конкретной женщины и ее семьи. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, не стесняйтесь обратиться к врачу для консультации. Он поможет вам оценить ваше репродуктивное здоровье и спланировать беременность с учетом ваших биологических возможностей и социальных потребностей", - резюмировала специалист.


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