Врач напомнила о повышенной опасности солнца для беременных

Многие будущие мамы недооценивают риски, связанные с воздействием ультрафиолета, считая, что солнце - это только источник витамина D и хорошего настроения, однако солнце - потенциально опасный фактор для здоровья женщины и ребенка, рассказала "Газете.Ru" Татьяна Бережкова, ведущий акушер-гинеколог клиники репродуктивного здоровья "Женский Доктор", передает Day.Az.

Во время беременности в организме женщины происходят масштабные гормональные изменения, которые влияют на состояние кожи. Повышается уровень меланоцитстимулирующего гормона, что приводит к активизации выработки меланина.

"Это проявляется в виде усиленной пигментации: появляется так называемая маска беременности (хлоазма), темнеют соски и образуется темная линия на животе (linea nigra). Ультрафиолетовые лучи многократно усиливают эти процессы, делая пигментные пятна более выраженными и устойчивыми. Кроме того, кожа становится более чувствительной, сухой и склонной к раздражению. Длительное пребывание на солнце усугубляет эти симптомы, может вызывать зуд и аллергические реакции", - объяснила она.

Солнечное воздействие во время беременности - это не только эстетическая проблема. Даже кратковременное пребывание на солнце без защиты может привести к болезненным ожогам, поскольку кожа становится более восприимчивой к ультрафиолету. Кроме того, беременные быстрее перегреваются и теряют жидкость, что повышает риск теплового удара, обмороков, слабости и может негативно сказаться на состоянии плода. Наконец, ультрафиолетовое излучение - один из главных факторов риска развития меланомы и других форм рака кожи.

"Для будущих мам особенно важно правильно выбирать и использовать солнцезащитные средства. Оптимальными считаются кремы с физическими (минеральными) фильтрами, такими как оксид цинка или диоксид титана. Эти компоненты отражают солнечные лучи и не проникают в кожу, что делает их наиболее безопасными для беременных. Химические фильтры могут проникать в организм и даже в грудное молоко, хотя их влияние на плод изучено недостаточно. Следует выбирать средства с пометкой "broad spectrum" или "UVA/UVB", что означает защиту от обоих типов ультрафиолетового излучения: UVA (вызывает старение и пигментацию) и UVB (вызывает ожоги). Рекомендуемый уровень SPF - от 30 до 50, особенно для светлой или склонной к пигментации кожи. Крем необходимо наносить каждые 2 часа, даже если он водостойкий, поскольку после купания или обильного потоотделения его эффективность снижается", - рассказала врач.

Дополнительно стоит избегать длительного пребывания на солнце, особенно в часы максимальной активности (с 10 до 16 часов), носить широкополые шляпы, солнцезащитные очки и одежду из натуральных тканей, а также регулярно пить воду для профилактики обезвоживания. При выборе солнцезащитного средства всегда лучше проконсультироваться с врачом.

"Беременность - не повод отказываться от прогулок и отдыха на свежем воздухе, но это время, когда особенно важно заботиться о своем здоровье. Помните: солнце может быть опаснее, чем кажется, но грамотная защита - это простой и эффективный способ снизить все риски", - резюмировала она.