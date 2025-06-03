3 июня 2025

3 июня 2025 09:14

Врач рассказала о шансах на вынашивание ребенка при дефиците массы тела

Дефицит массы тела в четыре раза снижает шансы на вынашивание беременности, рассказала "Газете.Ru" акушер-гинеколог центра репродукции "Линия жизни" Елизавета Крупнова, передает Day.Az.

Есть ли у вас дефицит массы тела, можно узнать, рассчитав свой индекс массы тела (ИМТ). Для этого нужно разделить вес в килограммах на квадрат роста в метрах. Если ИМТ меньше 19, то у вас недостаточный вес.

"Чрезмерное ограничение в питании и жесткие диеты ведут к дефициту жиров, а значит, к снижению выработки эстрогенов. Вес ниже нормы нарушает цикл, подавляет овуляцию, а в тяжелых случаях может полностью остановить менструации. Шансы на вынашивание у женщин с дефицитом массы тела снижаются в четыре раза. Лишний вес тоже опасен: он связан с инсулинорезистентностью, что также влияет на фертильность", - объяснила врач.

Кроме того, малоподвижный образ жизни приводит к увеличению массы тела и к снижению фертильности. Ухудшается кровоток в малом тазу, снижается общий уровень энергии и гормональная чувствительность тканей.

"Еще один вредный фактор - хронический стресс. Он влияет на работу яичников, сбивает менструальный цикл, снижает уровень половых гормонов. На фоне этого страдает либидо, нарушается овуляция, повышается риск бесплодия. Кроме того, стресс - прямой путь к проблемам с щитовидной железой и надпочечниками, которые играют ключевую роль в женской гормональной системе. Регулярный дефицит сна влияет на выработку мелатонина, кортизола и инсулина. А это - гормональный сбой, который может привести к набору веса, не регулярному циклу и ухудшению фертильности", - рассказала доктор.

Кроме того, для поддержания женского здоровья важно отказаться от вредных привычек и самолечения. Попытки "погуглить" диагноз или вылечиться травами нередко только усугубляют проблему. Нерегулярный цикл, боли, обильные кровотечения, выделения - это повод обратиться к врачу.


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