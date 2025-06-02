2 июня 2025

2 июня 2025 15:13

Развеян миф о наборе веса из-за гормона стресса

Повышение уровня кортизола - "гормона стресса" - в норме не приводит к накоплению жира на лице и в области талии. Об этом изданию The Conversation рассказал Крейг Дойг, доцент кафедры метаболического здоровья Ноттингемского университета (Великобритания), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученый объяснил, что кортизол - это гормон, вырабатываемый надпочечниками. Он помогает регулировать суточные ритмы и поведение человека, а также воздействует на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.

По словам эксперта, стресс действительно приводит к повышению уровня кортизола. Однако это не значит, что жизненные трудности и эмоциональное напряжение напрямую отражаются на фигуре и влияют на распределение жира в организме.

Ученый уточнил, что такие понятия, как "кортизоловое лицо" или "кортизоловый живот" являются псевдонаучными и не могут быть применены к обычным людям. Исследования показывают, что люди с устойчиво высоким уровнем кортизола на самом деле накапливают больше жира на талии и лице, однако такой эффект наблюдается только при болезни Кушинга. Это редкое и тяжелое нейроэндокринное заболевание, при котором кора надпочечников работает слишком активно.

"Количество кортизола, вырабатываемого при бытовом стрессе, даже близко не соответствует уровню, наблюдаемому при болезни Кушинга", - объяснил Дойг.

Эксперт добавил, что распределение жира в организме - это результат сложного сочетания генетики, питания, сна, физических упражнений и работы гормонов. Поэтому "перекладывать вину" за изменения во внешности на один гормон - ошибочное решение.


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