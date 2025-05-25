25 мая 2025

25 мая 2025 18:30

Развеян миф о прямой связи стресса и инсульта

Острый стресс может спровоцировать геморрагический инсульт - кровоизлияние в мозг. Однако чаще всего хроническое перенапряжение повышает риск ишемического инсульта косвенно. 

Как передает Day.Az, об этом изданию MedicalXpress рассказал невролог Кертис Бенеш, медицинский директор Комплексного центра лечения инсульта в Университете Рочестера.

Врач объяснил, что длительный стресс способствует возникновению таких распространенных факторов риска инсульта, как высокое кровяное давление и системное воспаление. Также при хроническом стрессе человек с большей вероятностью будет хуже спать и приобретет вредные привычки.
"Со временем это может привести к атеросклерозу (затвердению артерий), что повышает риск ишемического инсульта, который является наиболее распространенным типом", - уточнил Бенеш.

Специалист добавил, что гормоны стресса, такие как эпинефрин (более известный как адреналин) и кортизол, полезны в краткосрочной перспективе. Они помогают человеку своевременно реагировать на опасность, но постоянное повышение их уровня способствует повреждению сосудов.

Эксперт подчеркнул, что хронический стресс более тесно связан с ишемическим инсультом. Однако существуют научные доказательства тому, что сильный острый стресс - например, пережитое насилие, автомобильная авария или стихийное бедствие - может увеличить риск геморрагического инсульта (кровоизлияния в мозг).

"Мы чаще наблюдаем такие экстремальные острые реакции при сердечных заболеваниях. Если у человека очень высокое кровяное давление или слабые кровеносные сосуды, сильный стресс может спровоцировать кровоизлияние", - рассказал доктор Бенеш.


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