Эксперт указала на пользу для кожи от ношения носков с сандалиями

Эксперт по здоровой коже, соруководитель клиники косметологии Василина Миронова указала на медицинское обоснование ношения носков с сандалиями.

Как передает Day.Az, в беседе с aif.ru, специалист пояснила, что такая привычка может быть полезна для здоровья кожи ног, а еще предотвращать развитие грибковых инфекций.

По словам Мироновой, на коже стопы, как и на других участках тела, расположены потовые железы и нервные окончания. Кожа имеет тонкую защитную кислотную пленку, и при контакте с обувью без носков эта защита повреждается.

"При трении голой стопы о внутреннюю поверхность обуви происходит разрушение защитной пленки и раздражение рецепторов. В результате выделяется пот, который испаряясь, оставляет на коже и в обуви органические вещества - питательную среду для бактерий", - объяснила Миронова.

По ее словам, именно носки способствуют снижению этого риска, поскольку минимизируют трение, впитывают влагу и создают дополнительный барьер.

Эксперт по здоровой коже также отметила, что в ряде стран, включая Индию, ношение носков с сандалиями считается нормой или даже обязательным этикетом.