20 мая 2025

20 мая 2025 19:54

Скинни-джинсы назвали опасными из-за риска развития бесплодия

Ношение узких джинсов негативно влияет на здоровье. 

Как передает Day.Az, об этом в разговоре с Life.ru рассказал уролог-андролог Андрей Смерницкий.

Медик объяснил, что часто скинни-джинсы сдавливают бедренные сосуды, нарушая тем самым кровоснабжение. К тому же не исключены проблемы с суставами и мышцами, добавил врач. Собеседник издания также назвал узкую одежду опасной из-за ее негативного влияния на осанку.

При этом у женщин плохая вентиляция малого таза способствует размножению бактерий из-за физиологических выделений из половых путей, что влияет на развитие цистита, вагинита и инфекцией мочеполовой системы. В связи с этим у пациентов существует риск развития бесплодия.

"У мужчин температура яичек ниже на 1 градус, чем во всем теле, а при ношении узкой одежды она может повышаться, что способствует нарушению фертильности в перспективе. Поэтому, если вы хотите носить тесную одежду, врач советует выбирать дышащие натуральные ткани", - подытожил Смерницкий.


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