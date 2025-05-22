Названы неочевидные симптомы гормонального сбоя

Гормоны, вырабатываемые различными железами внутренней секреции, контролируют практически все процессы в организме. Поэтому дисбаланс гормонов может привести к серьезным проблемам со здоровьем и оказать значительное влияние на качество жизни. О том, как распознать гормональный сбой, "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Наталья Чадина, передает Day.Az.

По ее словам, гормональные нарушения могут быть связаны с различными причинами, такими как: стресс; несбалансированное питание; недостаток сна; избыточная физическая нагрузка или ее недостаток; беременность и роды; менопауза; наследственная предрасположенность; прием некоторых медикаментов.

Симптомы гормонального сбоя тоже довольно разнообразны и, как отметила врач, не всегда очевидны. В частности, это может быть немотивированная слабость, постоянная усталость.

"Если вы чувствуете усталость даже после полноценного сна, это может быть связано с нарушением уровня гормонов щитовидной железы (например, при снижении ее функции - гипотиреозе) или, в крайне редких случаях, с нарушением уровня гормонов надпочечников (при надпочечниковой недостаточности)", - рассказала Чадина.

О проблемах с гормонами может свидетельствовать и резкое увеличение или потеря веса без видимой причины. Например, как объяснила врач, при снижении функции щитовидной железы (гипотиреозе) обмен веществ замедляется, что приводит к набору веса, а при избытке уровня гормонов щитовидной железы (гипертиреозе) наоборот метаболизм нашего организма увеличивается, что может вести к потере массы тела.

Еще один возможный симптом гормонального сбоя - это нарушение сна. Дисбаланс мелатонина - гормона, регулирующего сон, - может вызывать бессонницу или, наоборот, чрезмерную сонливость.

"Сухая кожа, выпадение волос, ломкость ногтей - частые признаки гормональных нарушений, например, при заболеваниях щитовидной железы или дефиците половых гормонов", - продолжила эндокринолог.

Среди других симптомов гормонального сбоя врач назвала такие, как: перепады настроения и депрессия; нарушения менструального цикла; снижение либидо; проблемы с пищеварением; повышенная чувствительность к температуре (чувство постоянного холода или, наоборот, жара); акне и избыточный рост волос у женщин.

"Стоит также обратить внимание на такие признаки, как длительные боли в костях, малотравматичные переломы, рецидивирующая мочекаменная болезнь. При их наличии необходимо посмотреть уровень паратиреоидного гормона. Заболевания паращитовидных желез приводят к нарушению его уровня, который регулирует фосфорно-кальциевый обмен в организме", - добавила специалист.

Неконтролируемая артериальная гипертензия, учащенное сердцебиение, головная боль, потливость, по словам врача, могут указывать на наличие образования в надпочечниках (феохромоцитомы), которая приводит к избыточной выработке адреналина, норадреналина и дофамина.

В свою очередь, врач эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Анастасия Алтунина в качестве мер профилактики гормонального сбоя посоветовала сбалансированно питаться, обеспечить достаточную физическую активность, контролировать уровень стресса, достаточно отдыхать и спать.

"Важно понимать, что только специалист может поставить точный диагноз. Поэтому не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением. Помните, что прием гормональных препаратов без назначения врача может нанести серьезный вред и только ухудшить ваше самочувствие. Если вы заметили у себя несколько из перечисленных симптомов, не игнорируйте их - обратитесь к врачу. Раннее выявление и лечение гормональных нарушений помогает сохранить здоровье и улучшить качество жизни", - резюмировала Алтунина.