Врач назвала связанные с покалыванием в руке заболевания

Покалывания в руке могут свидетельствовать как о неправильной позе во время сна, так и о более серьезных проблемах, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. Своим мнением она поделилась в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Врач рассказала, что наиболее частой причиной покалывания в руке является проблема с позвоночником, когда сдавление нерва приводит к ощущениям ползания мурашек в руке, онемению и болезненным нарушениям. При этом при сахарном диабете у пациентов довольно часто похожие симптомы происходят из-за нейропатии - патологии нервной системы.

Иволгина добавила, что есть ряд и других заболеваний, при который нейропатия может проявляться подобным образом - это различного рода неврологические заболевания, а также хронические интоксикации, например алкоголем. В таких случаях речь идет о повреждении периферических нервов, подчеркнула она.

"Боль, отдающая в руку, может являться и одним из проявлений стенокардии. Интенсивность этой боли может быть разной. При этом стоит отметить, что основная боль в данной ситуации локализуется за грудиной и имеет сжимающий характер", - также добавила врач.