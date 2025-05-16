Названы простые способы избавиться от бессонницы

Хронический недосып разрушительно действует на организм, считает эксперт по сну и психолог Лия Кейлор. Простые способы избавиться от бессонницы она назвала Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кейлор посоветовала начать с очевидного: ограничить потребление кофе. Хотя этот пункт кажется простым, по словам эксперта, многие неправильно его понимают. "Люди не осознают, как долго кофеин остается в организме и продолжает действовать. Чтобы легко засыпать, нужно не пить кофе за 10 часов до сна", - считает Кейлор. То же касается других напитков с кофеином, таких как крепкий черный чай и тонизирующие напитки. Кроме того, она предупредила, что кофеин может входить в состав продуктов для спортивного питания.

Также эксперт посоветовала не есть тяжелую пищу как минимум за три часа до сна и не пытаться бороться с бессонницей с помощью спиртного. "Алкоголь помогает быстрее заснуть, но качество такого сна будет не самым лучшим", - отметила Кейлор. Также она призвала ограничить время, проводимое перед экранами электронных гаджетов, так как их свет стимулирует нервную систему. Эксперт посоветовала убирать смартфон за час до сна.

Кейлор добавила, что некоторые привычки, наоборот, улучшают сон. Например, по ее словам, тихие и спокойные занятия в вечерние часы помогают успокоиться, снять стресс и после них тянет в сон. При этом людям с проблемой с засыпанием она рекомендовала тренироваться не вечером, а по утрам.

Еще одним эффективным средством для улучшения сна эксперт назвала солнечный свет. Она уточнила, что для нормальной работы циркадных ритмов нужно бывать на улице каждый день. "Утренний свет - самый лучший. Он подает сигнал, что пора бодрствовать, подавляет выработку мелатонина в первой половине дня, что обеспечивает его рост в вечерние часы", - заключила эксперт.