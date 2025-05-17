17 мая 2025

17 мая 2025 09:16

Названа скрытая причина головной боли, о которой многие не догадываются

Если по утрам вас регулярно мучают головные боли, челюсть словно "зажата", а при открытии рта слышны щелчки, это может быть не просто переутомление или стресс. Иногда причина скрыта глубже - в зубах мудрости, которые нарушают весь баланс челюстной системы. О том, как "восьмерки" могут вызывать боли, напряжение и даже влиять на осанку, "Газете.Ru" рассказала главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина, передает Day.Az.

Зубы мудрости - третьи моляры, которые прорезаются последними, обычно в возрасте от 17 до 25 лет. Из-за нехватки места они часто растут неправильно: могут наклоняться вбок, упираться в соседние зубы или вовсе оставаться внутри десны. При этом, даже не прорезавшись, они способны вызывать серьезные последствия.

"Многие пациенты даже не подозревают, что их головные боли, щелчки при открывании рта, ночной скрежет зубами - это последствия скрытой патологии роста зубов мудрости", - объясняет Корнилина.

С точки зрения ортодонтии, зубы мудрости - это не просто "лишние" зубы, а потенциальный источник серьезных нарушений прикуса, положения челюсти и баланса всей мышечной системы лица.

"Неправильное положение зубов мудрости нарушает гармонию всей зубочелюстной системы, а это, в свою очередь, влияет на осанку, качество сна, даже на работу желудочно-кишечного тракта", - подчеркивает эксперт.

Жевательные мышцы начинают работать с перегрузкой, возникает напряжение в области висков и шеи, может развиться дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Это сопровождается хрустом, щелчками, болями и ограничением движений челюсти.

Особое значение при лечении приобретает междисциплинарный подход: ортодонты работают в тесном взаимодействии с терапевтами, ортопедами и ЛОР-врачами. Такая командная работа позволяет не просто устранить внешние симптомы, а глубже понять и устранить первопричину, особенно в сложных случаях с болевыми синдромами и нарушениями функции суставов.

Даже если зубы мудрости не болят, тревожными сигналами могут быть: частые головные боли; напряжение в висках и челюсти; ощущение "скованности" при открытии рта; ночной бруксизм (непроизвольный скрежет зубами); скученность передних зубов; боли в шее и плечевом поясе.

В таких случаях нужно сделать панорамный снимок (ОПТГ) или компьютерную томографию, чтобы оценить положение зубов мудрости и степень их влияния на соседние зубы.

Удаление зубов мудрости - вопрос индивидуальный. Если они растут правильно, не мешают прикусу и не вызывают воспаления, их можно оставить. Но если "восьмерки" дистопированы (расположены неправильно, например растут под углом к другим зубам) или ретинированы (не прорезались полностью и остались частично или полностью в десне), ортодонт может рекомендовать их удаление - особенно перед началом ортодонтического лечения.

"Мы не удаляем восьмерки "на всякий случай", но если они становятся препятствием для стабильного результата - их удаление оправдано. Наша задача - не просто выровнять зубы, а создать устойчивую, функциональную систему на всю жизнь", - подчеркивает врач.


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