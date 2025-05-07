7 мая 2025

7 мая 2025 15:13

Развенчан миф о вреде гаджетов для мозга

Пожилые люди, которые регулярно пользуются цифровыми технологиями, реже сталкиваются с деменцией. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бейлора и Медицинской школы Делла при Техасском университете в Остине. Работа опубликована в журнале Nature Human Behavior, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы проанализировали данные 136 исследований с участием более 400 тысяч человек и обнаружили: регулярное использование цифровых устройств - от компьютеров до смартфонов - связано со снижением риска когнитивных нарушений на 58 процентов. Это противоречит популярному мнению о вреде гаджетов для мозга и развенчивает гипотезу "цифровой деменции".

Ученые считают, что технологии помогают сохранить умственные способности за счет нескольких механизмов. Во-первых, они создают "технологический резерв" - набор навыков и стратегий, которые тренируют память, внимание и способность к решению задач. Например, адаптация к обновлениям программ или использование навигации требует постоянной умственной активности.

Во-вторых, технологии способствуют социальной вовлеченности. Общение через мессенджеры и видеосвязь помогает пожилым людям поддерживать отношения с семьей и друзьями, что снижает чувство одиночества - одного из факторов, повышающих риск деменции.

Кроме того, электронные инструменты --напоминания, GPS, онлайн-банкинг - позволяют дольше сохранять независимость в быту, даже при некоторых возрастных когнитивных изменениях.

Авторы подчеркивают, что важно не избегать технологий, а обучать пожилых людей использовать их правильно. Даже базовые навыки, такие как работа с приложениями для фотографий или календарем, могут быть полезны для когнитивного здоровья.


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