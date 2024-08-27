27 августа 2024

27 августа 2024 09:08

Привычка сидеть в смартфоне сокращает продолжительность жизни

Команда ученых-медиков из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провела исследование, в ходе которого было установлено, что чрезмерное времяпрепровождение перед экранами телевизоров и гаджетов может существенно повысить риск развития серьезных заболеваний сердца, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда" ("КП"), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование, которое длилось 30 лет, наблюдало за образом жизни и состоянием здоровья более 4 тысяч молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 30 лет. Результаты показали, что каждый лишний час, проведенный перед экраном, сокращает шансы дожить до 60 лет, особенно у мужчин.

В среднем возрасте динамика продолжается: каждый дополнительный час времени у экрана в день увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 55%, инсульта на 58% и общих болезней сердца на 32%.

Ведущий автор исследования и доцент кафедры подростковой и молодежной медицины UCSF Джейсон Нагата отмечает, что привычка жить только тем, что показывает смартфон, способна вытеснить из жизни человека интерес к реальности "вне сети", снизить физическую активность, разладить сон и привести к серьезным заболеваниям сердца в более старшем возрасте.

Эксперты в области здравоохранения со всего мира, пишет "КП", рекомендуют ограничить экранное время дома и вне работы до 2 часов в день для взрослых. Также они советуют тратить свободное время на общение с близкими без смартфона, на совместный активный досуг, прогулки, игры, походы, занятия творчеством.


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