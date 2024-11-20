20 ноября 2024

20 ноября 2024 15:11

Врач объяснил, что происходит с человеком, когда он сутулится

В 90% случаев нарушение осанки - приобретенное качество. За осанкой стоит следить на протяжении всей жизни. От этого зависит не только здоровье позвоночника, но и всего организма. Головные и мышечные боли, заболевания дыхательной системы - нередкие последствия неправильной осанки. Однако ее можно скорректировать - даже во взрослом возрасте, рассказал "Газете.Ru" Алексей Попов, врач высшей категории, владелец медицинского центра "Свобода движения", мануальный терапевт, передает Day.Az.

"Неправильная осанка приводит к смещению центра тяжести тела и нарушению естественных изгибов позвоночника. Это может привести к гиперкифозу (усилению изгиба грудного отдела позвоночника) или другим деформациям", - объяснил он.

Самый простой, хотя и длительный способ исправления осанки - выполнение комплекса упражнений и физиотерапевтическое лечение. В первом случае - врач назначает комплекс упражнений для регулярного выполнения дома. Во втором случае комплекс дополняется процедурами - мануальной терапией, массажем или физиотерапевтическими методами.

Врач привел примеры полезных для здоровья спины упражнений.

"Кошка". В положении стоя на коленях, руки расположены под плечами. Медленно опустите спину и поднимите голову вверх. Задержитесь в положении на несколько секунд. Рекомендуется выполнить 10-15 раз", - сказал он.

"Поворот корпуса". Стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, руки на бедрах. Поверните корпус вправо, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение в другую сторону. Рекомендуется повторить 10-15 раз.

"Планка". Лежа на животе, приподнимитесь на предплечьях и носках ног, чтобы тело образовало прямую линию. Локти должны быть расположены под плечами, а живот подтянут. Удерживайте позицию в течение 30-60 секунд", - объяснил врач.

Более быстрый способ исправить осанку - мануальная терапия, которая может решить проблему даже за пару сеансов. Для ускорения получения результата врач может использовать акупунктуру (иглоукалывание), лимфодренажный массаж и другие способы, резюмировал он.


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