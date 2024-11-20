Раскрыты главные способы вылечить разбитое сердце

Секс-коуч Джиджи Фонг перечислила способы, с помощью которых можно вылечить разбитое сердце. Ее колонка опубликована в издании HypeBae, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прежде всего она порекомендовала выделять время на то, чтобы проживать негативные чувства, и ставить для этого таймер. "Вместо того, чтобы плакать все время, придерживайтесь четкого графика и выделите себе 30 минут в день, чтобы прожить эти чувства", - призвала Фонг.

Кроме того, она посоветовала удалить памятные записи и фото из телефона, чтобы совместные снимки не всплывали в уведомлениях, и найти новое хобби. "Хобби необходимы для саморазвития и самоопределения, поэтому если у вас его нет, немедленно подыщите. Без собственных занятий вы рискуете тосковать в одиночестве, что может привести к принятию отчаянных решений. Вместо этого пробуйте что-то новое, позвольте себе переспать с кем-нибудь и повеселиться", - заключила специалистка.