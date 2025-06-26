Один неожиданный аксессуар стал трендом в 2025 году.

Как передает Day.Az, соответствующий материал публикует The Guardian.

Стилист Сара Корбетт-Виндер рассказала, что в моду вновь вошли сумки-корзины. При этом она объяснила, что соломенные изделия стали популярны из-за того, что подсознательно они ассоциируются у женщин с беззаботным временем.

"Такая сумка была у Джейн Биркин, и я думаю, что это делает ее своего рода вневременной... Она просто культовая", - заявила эксперт.

Еще одним аргументом в пользу данного аксессуара, по словам историка моды Тони Гленвилл, стала его доступность и сезонность.

"Сумки-корзины являются олицетворением лета, когда можно сложить набор для рисования, немного собачьего печенья и банку домашнего варенья и отправиться на пикник", - заключил Гленвилл.