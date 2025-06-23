23 июня 2025

23 июня 2025 18:01

Женщина не смывала макияж 22 года и показала, что стало с ее лицом

37-летняя жительница провинции Цзилинь опубликовала в соцсетях фото, на котором показала своё сильно воспалённое лицо. По словам женщины, её мучает отёчность, зуд и высыпания - всё это свидетельствует о тяжёлой аллергической реакции.

Женщина призналась, что начала наносить на лицо макияж с 15 лет, и в течение 22 лет практически никогда его не смывала. Проблемы с кожей начались ещё раньше - когда ей было 14 лет. Китаянка также отметила, что росла в малообеспеченной семье, поэтому использовала дешёвые косметические средства, что, вероятно, усугубило ситуацию.

Во время обучения на курсах красоты и парикмахерского дела она регулярно контактировала с различными химическими веществами, что в сочетании с постоянным ношением макияжа ещё больше ухудшило состояние кожи. В 2011 году она начала прибегать к косметическим процедурам, включая инъекции, которые в конечном итоге привели к частичному обезображиванию лица.


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