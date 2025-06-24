24 июня 2025

24 июня 2025 15:55

Это стало модным в 2025 году

Знаменитости принялись составлять повседневные и вечерние образы из нижнего белья и запустили новый тренд.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Style Rave.

Выяснилось, что в 2025 году выставлять белье напоказ или появляться на публике в нарядах в бельевом стиле стало актуальным из-за возвращения моды 1990-х и 2000-х годов. Сейчас популярность обрели кружевные платья, корсетные топы и атласные майки на тонких бретелях. Кроме того, выходить в свет в белье вместо повседневной одежды также стало трендом.

Среди знаменитостей, последовавших модной тенденции, оказались возлюбленная футболиста Криштиану Роналду Жоржина Родригес, актрисы Миган Гуд, Холли Берри и Хейли Бейли, а также блогерша Джордин Вудс.

Кроме того, подобные наряды появились в ассортименте брендов Nensi Dojaka, Dion Lee и Mugler.


Просмотров: 111

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 882
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 1 070
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 1 986
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 2 238
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 2 192
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 5 098
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 5 844
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 7 479
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 12 888
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 11 645
Самая модная обувь осени 2022 года