Это стало модным в 2025 году

Знаменитости принялись составлять повседневные и вечерние образы из нижнего белья и запустили новый тренд.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Style Rave.

Выяснилось, что в 2025 году выставлять белье напоказ или появляться на публике в нарядах в бельевом стиле стало актуальным из-за возвращения моды 1990-х и 2000-х годов. Сейчас популярность обрели кружевные платья, корсетные топы и атласные майки на тонких бретелях. Кроме того, выходить в свет в белье вместо повседневной одежды также стало трендом.

Среди знаменитостей, последовавших модной тенденции, оказались возлюбленная футболиста Криштиану Роналду Жоржина Родригес, актрисы Миган Гуд, Холли Берри и Хейли Бейли, а также блогерша Джордин Вудс.

Кроме того, подобные наряды появились в ассортименте брендов Nensi Dojaka, Dion Lee и Mugler.