20 ноября 2024

20 ноября 2024 14:39

Раскрыт помогающий бороться с лишним весом хлеб

Ржаной хлеб идеально подходит людям, которые хотят похудеть и снизить уровень холестерина.

Как передает Day.Az, помогающий бороться с лишним весом продукт раскрыло издание Express.

В материале отмечается, что ржаной хлеб полезен для здоровья, так как в нем содержится мало жира. Кроме того, содержащаяся в этом виде хлеба клетчатка улучшает пищеварение и помогает дольше ощущать сытость. Кроме того, употребление этого продукта способно снизить уровень "плохого" холестерина, что важно для профилактики сердечно-сосудистых болезней.

"Ржаной хлеб богат фосфором, укрепляющим кости и зубы. Он также содержит железо, кальций, селен, натрий и полезные жирные кислоты. Он укрепляет иммунную систему и улучшает обмен веществ", - говорится в исследовании. Уточняется, что ржаной хлеб рекомендуется есть ежедневно, но в умеренных количествах.


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