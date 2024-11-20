Неизвестные обокрали Виндзор, пока Кейт Миддлтон и принц Уильям спали

Полиция разыскивает двух бандитов в масках, которые ворвались в фермерские постройки на территории поместья Виндзорского замка, пока принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети спали в коттедже неподалеку. Об этом сообщает The Sun.

Кража со взломом, в ходе которой двое злоумышленников проникли в поместье через высокий забор, произошла еще 13 октября, но известно о ней стало только сейчас. Добычей преступников стала сельскохозяйственная техника.

По словам источника, воры, скорее всего, долгое время наблюдали за замком, прежде чем совершить ограбление. Сбежавшие использовали угнанные пикап и квадроцикл, чтобы прорваться через ворота безопасности королевского поместья.

Инцидент произошел на ферме Шоу, которая принадлежит короне. В пяти минутах ходьбы от нее находится коттедж Аделаида, в котором живут принц и принцесса Уэльские с тремя детьми. Они не пострадали.

Источник