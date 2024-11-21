Перечислены портящие зимний образ вещи

Стилистка Александра Шихалова перечислила портящие зимний образ вещи. Ее комментарий публикует журнал "Первый женский".

По словам специалистки, ухудшить внешний вид в холодное время года могут шапки с помпонами, которые плохо сочетаются с пальто, шубами и куртками. "Они уместны только на горнолыжных склонах, но не в городских образах", - отметила эксперт, предложив взамен меховые шапки, бини и капоры.

В то же время она посоветовала отказаться от шарфа-шали из тонкой ткани с бахромой и выбирать обувь в одном стиле с верхней одеждой.

Lenta.ru