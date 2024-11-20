Названы самые модные кроссовки на 2025 год

Редакторы французской версии Vogue назвали самые модные кроссовки на 2025 год. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в числе трендов оказались оснащенные шнуровкой фасоны на плоской подошве и с высоким голенищем в боксерском стиле. Подобные изделия, например, продемонстрировали на показах бренды Dior и Stella McCartney, а также включила в свой гардероб британская певица Рита Ора.

В то же время актуальными будут разноцветные кроссовки для бега, выполненные в ретроэстетике. Их можно встретить в коллекциях марок Loewe, Miu Miu и Chloe. Также журналисты внесли в список кроссовки ярко-желтого цвета, представленные в ассортименте Adidas, Puma, Nike и Asics.