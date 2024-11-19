Еще одна вещь из 1990-х вновь вернулась в моду

Вязаный жилет, который был особенно популярен в 1990-х годах, вновь вернулся в моду в текущем сезоне.

Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Post (NYP).

По мнению блогерши Дженни из Нью-Йорка, сейчас актуальность набирает стиль преппи, который вышел из формы учащихся престижных частных школ, готовящихся к поступлению в элитные вузы. "Пришло время не просто свитера, а жилета!" - заявила она, сидя перед камерой в упомянутой вещи люксового бренда Ganni.

Среди звезд, последовавших тенденции, оказались певицы Сабрина Карпентер, Дженнифер Лопес и Билли Айлиш. Еще одной знаменитостью, появившейся на публике в жилете, стала супермодель Хейли Бибер. В то же время манекенщица Кара Делевинь была одной из немногих, кто надел жилет на голое тело.