12 июля 2024

12 июля 2024 10:55

Фитнес-тренер назвал способ накачать верх тела без спортзала

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал способ накачать верх тела без спортзала. Его слова приводит "Чемпионат", передает Day.Az.

Эксперт предложил выполнять отжимания с отягощением. "Это эффективный способ накачать мышцы груди, передние дельтовидные мускулы и трицепсы в условиях домашней тренировки, когда нет доступа к тренажерам, штанге и гантелям", - объяснил он.

В качестве отягощения Ходырев посоветовал использовать рюкзак с грузом, жилет-утяжелитель или пояс-утяжелитель. Также усложнить упражнение может положение в пространстве, например, поднятие ног на высокую поверхность выше уровня тела.


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