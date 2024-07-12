Фитнес-тренер назвал способ накачать верх тела без спортзала

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал способ накачать верх тела без спортзала. Его слова приводит "Чемпионат", передает Day.Az.

Эксперт предложил выполнять отжимания с отягощением. "Это эффективный способ накачать мышцы груди, передние дельтовидные мускулы и трицепсы в условиях домашней тренировки, когда нет доступа к тренажерам, штанге и гантелям", - объяснил он.

В качестве отягощения Ходырев посоветовал использовать рюкзак с грузом, жилет-утяжелитель или пояс-утяжелитель. Также усложнить упражнение может положение в пространстве, например, поднятие ног на высокую поверхность выше уровня тела.