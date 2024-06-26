Названы средства для эффективного ухода за полостью рта

Давно известно, что основных инструментов, таких как щетка с пастой, недостаточно - они удаляют максимум 30-40% зубного налета и остатков пищи. О том, какие средства могут обеспечить качественное всестороннее очищение полости рта, "Газете.Ru" рассказала стоматолог, терапевт, пародонтолог, специалист сети научных клиник "Дантистофф" Ольга Альбова, передает Day.Az.

"Для начала - ирригатор. Это прибор, который выпускает под давлением мощную струю воды. С его помощью можно очистить межзубные промежутки, брекеты и протезы. Выбор конкретной модели зависит от индивидуальных потребностей человека, бюджета и привычек. Перед покупкой лучше проконсультироваться со стоматологом: специалист определит, какую мощность и режимы лучше использовать пациенту", - начала эксперт.

Она также отметила, что необходимо регулярно использовать зубную нить, чтобы предотвратить периодонтит и другие заболевания.

"Зубные нити бывают вощеные, плоские и ленточные. Для большей эффективности их часто пропитывают антисептиком или ароматизатором. Первый делает очищение зубов более эффективным, второй - дополнительно освежает дыхание. Выбирая зубную нить, нужно понимать цель использования. Если она нужна для ухода за брекет-системой, лучше использовать особо прочный нейлон с круглым сечением, чтобы не повредить конструкцию. Также можно купить сечение с утолщенным центральным волокном", - рассказала стоматолог.

А при чувствительных зубах, по ее мнению, стоит отдать предпочтение нитям с фтором или гидроксиапатитом. При кровоточивости десен лучше взять нить с экстрактами лекарственных растений.

"Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которая вступает в реакцию со слюной и образует мылоподобное вещество. Эта смесь обладает противомикробными и противовоспалительными свойствами. Также считается, что масло действует как защитное покрытие, предотвращает прилипание зубного налета и бактерий к зубам и деснам. Если периодически полоскать рот кокосовым маслом, можно значительно уменьшить количество микроорганизмов, которые провоцируют неприятный запах изо рта", - добавила Ольга Альбова.

Эксперт призвала не забывать и о средствах для чистки языка.

"Язык - один из самых активных органов полости рта. Он постоянно контактирует с пищей, напитками и слюной. На его поверхности скапливаются бактерии и остатки еды, которые приводят к неприятному запаху изо рта. Средства для чистки языка, такие как щетки и скребки, приобретают все большую популярность в современных гигиенических процедурах. Их регулярное использование улучшает не только свежесть дыхания, но и общее состояние полости рта", - отметила стоматолог.

Что касается техники чистки, она советует проводить все перед зеркалом: высунуть язык и провести скребком от его корня к кончику. Это направление - единственно верное, достаточно двух-трех повторений.

И в заключение Ольга Альбова отметила ополаскиватели для полости рта.

"Основная функция ополаскивателя - антибактериальная защита. Большинство средств содержат антисептические компоненты, такие как хлоргексидин или эфирные масла, которые убивают бактерии. Использование ополаскивателя снижает количество патогенных микроорганизмов и уменьшает риск развития воспалительных процессов. По этой причине применение ополаскивателя может уберечь от множества проблем с зубами и деснами", - заключила она.

По ее рекомендациям, выбирать ополаскиватель нужно обдуманно - это помогает избежать различных недоразумений. Предварительно рекомендуется записаться на консультацию к лечащему врачу, чтобы определить индивидуальные особенности человека. Неправильно подобранное средство может усугубить имеющиеся заболевания, вызвать окрашивание зубов или аллергические реакции.